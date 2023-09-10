Неожиданный поступок звезды «Чебурашки» вызвал критику в соцсетях

Ольга Кузьмина написала в личном блоге, что ее второй ребенок родится в Аргентине. Беременная звезда «Чебурашки» и «Кухни» выдержала долгий путь и 15-часовой перелет, чтобы попасть в Буэнос-Айрес.

«Мы уже на месте! Больше суток дороги позади. Сейчас расскажу про наш 15-часовой полет. И наконец признаюсь, где мы в итоге оказались. Напомню, до этого мы летели 8 часов из Москвы в Аддис-Абебу, где у нас была 4-часовая пересадка», — сообщила она.

При этом актриса уверяет, что данное путешествие стало для нее сюрпризом, организованным супругом. Однако общеизвестно, что что родившие ребенка в Аргентине иностранцы могут получить ПМЖ в этой стране, а затем подать документы на гражданство.

Фолловеры сделали вывод, что Кузьмина с супругом и детьми так и поступит. Как информирует Экспресс Газета, личный блог звезды заполонили критические комментарии. Ольгу упрекают во лжи и отсутствии патриотизма.

Ранее 36-летняя беременная актриса сообщила, что попала в ДТП в Москве вместе со своим 10-летним сыном.

Кузьмина сообщила, что спокойно двигалась в потоке, а водитель «Газели» справа начал перестраиваться на ее полосу. Он не убедился в том, что артистка его пропустит и продолжил движение.