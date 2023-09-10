Продюсер озвучил стоимость будущего памятника Шатунову

«У нас финансовые проблемы, куча еще всяких проблем. Мы будем собирать деньги, чтобы поставить памятник Юре на его родине. Стоимость всего порядка 50 миллионов рублей — вот у меня от чего голова пухнет», — сказал он корреспондентам передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.