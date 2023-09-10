Продюсер озвучил стоимость будущего памятника Шатунову
6 сентября, в день 50-летия Юрия Шатунова, на его могиле на Троекуровском кладбище открыли памятник. Певцу установили изваяние из бронзы в полный рост.
Как рассказывает teleprogramma.pro, на его создание ушло 10 миллионов рублей. В дальнейшем продюсер певца намерен заняться созданием еще одного монумента в память об артисте.
Аркадий Кудряшов заявил, что на родине Шатунова (в городе Кумертау) также следует поставить памятник. Однако предварительно следует собрать значительную сумму.
«У нас финансовые проблемы, куча еще всяких проблем. Мы будем собирать деньги, чтобы поставить памятник Юре на его родине. Стоимость всего порядка 50 миллионов рублей — вот у меня от чего голова пухнет», — сказал он корреспондентам передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.
Авторами установленного на Троекуровском кладбище монумента стали Илья Глазунов, выпускник Российской академии живописи, скульптуры и зодчества, и скульптор Виктория Тищенко.