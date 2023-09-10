Довлатова не рекомендует возвращаться к бывшим возлюбленным

«У меня всегда была такая философия, и я считаю, что она — единственная философия успешной женщины. Если человек тебя недооценил, значит, он просто тебя недостоин, это просто не твой человек, ушел — и слава богу! Перекрестись, скажи: «Господи, спасибо тебе большое!». Обязательно придет твой человек, это безусловно», — уверена Довлатова.