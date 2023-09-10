Довлатова не рекомендует возвращаться к бывшим возлюбленным
Алла Довлатова посоветовала женщинам не пытаться вернуть
бросивших их мужчин. О своих взглядах на такие ситуации телеведущая рассказала журналистам 5 Канала.
«У меня всегда была такая философия, и я считаю, что она — единственная философия успешной женщины. Если человек тебя недооценил, значит, он просто тебя недостоин, это просто не твой человек, ушел — и слава богу! Перекрестись, скажи: «Господи, спасибо тебе большое!». Обязательно придет твой человек, это безусловно», — уверена Довлатова.
Алла также сообщила, что подобной логикой руководствуются многие артисты, когда они по той или иной причине не получают желаемую роль. Предполагается, что судьба в таком случае предложит им какой-то более интересный вариант. Сама же она следует данному принципу только в личной жизни
Телеведущая Алла Довлатова призналась в своих социальных сетях, что шокирована историей о неудавшейся пластической операции, о которой ей рассказала певица Слава.