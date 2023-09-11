«Я не должен стесняться»: фаворит Пугачевой рассказал о начале романа с певицей

«Мне в одно время было неловко, я понимал, что рядом со мной великая певица современности, и не мог поверить, что я именно с ней. Помню, когда мы ехали в загородный дом продюсера Анатолия Лопатина, где мы записывали мой второй сингл, Алла взяла меня за руку и сказала, что я не должен переживать и стесняться», — рассказал Савин.