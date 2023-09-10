Шаляпин стал выходить в свет с давней подругой

Прохора Шаляпина уже не первый раз видят на светских тусовках в сопровождении бизнесвумен Анны Калашниковой . Так, недавно певец пришел на премьеру фильма «Праздники» с бывшей возлюбленной.

Артист признался, что прежде, чем жениться, ему нужно купить еще одну квартиру. А вот у поклонников возникли вопросы, куда же делись оставленные Прохору в наследство умершей женой московские квартиры, о которых ранее так часто говорил сам артист. Припомнили Шаляпину также наличие дачи. А он все продолжает твердить, что проживает в обычной двухкомнатной квартире в «сталинке». https://news.rambler.ru/starlife/51379736/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink