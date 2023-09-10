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Волочкова рассказала о незнакомце, спасшем ее карьеру

Анастасия Волочкова рассказала, как много лет назад незнакомый мужчина купил ей билеты до Киева, где проходил Международный конкурс артистов балета. Об этом пишет 5 Канал.

Волочкова рассказала о незнакомце, спасшем ее карьеру
© globallookpress.com

«С этим конкурсом была связана история противодействия, когда меня не отпускали в Мариинском театре. Некий влиятельный мужчина мстил мне за отказ в личных и финансовых отношениях. На тот момент денег, чтобы купить билет на конкурс, у меня не было», — рассказала Волочкова.

Мать Волочковой стояла с дочерью в очереди в кассу авиабилетов и пыталась выяснить, есть ли скидки для артистов, объясняя сложную ситуацию сотруднику кассы.

«Один человек стоял за моей мамой, он услышал эту историю, достал деньги и заплатил за оба билета. Мы и по сегодняшний день не знаем фамилии этого человека», — призналась балерина.

Анастасия смогла попасть на конкурс и завоевала там золотую медаль.

Танцовщица отметила, что директора балетных труп пытались завладеть ее вниманием, однако Анастасия была неприступна.

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