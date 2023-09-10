Волочкова рассказала о незнакомце, спасшем ее карьеру

«С этим конкурсом была связана история противодействия, когда меня не отпускали в Мариинском театре. Некий влиятельный мужчина мстил мне за отказ в личных и финансовых отношениях. На тот момент денег, чтобы купить билет на конкурс, у меня не было», — рассказала Волочкова.