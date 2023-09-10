Баста рассказал о своей квартире

Василий Вакуленко, известный публике под сценическим псевдонимом Баста, в YouTube-интервью для канала «Вписка» показал свою квартиру и рассказал, за сколько когда-то ее купил.

Восемь лет назад они с супругой Еленой Вакуленко-Пинской приобрели в одном из центральных районов Москвы апартаменты площадью примерно 200 квадратных метров. Жилье покупалось непосредственно у застройщика за солидную по тем временам сумму 40–50 млн рублей, - пишет портал csn-tv.

Для обустройства жилища приглашали дизайнеров, а особой гордостью рэпера является паркет, снятый при разборе дома в Италии, отреставрированный и уложенный в этой 5-комнатной квартире.