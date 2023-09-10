Галич ответила Ивлеевой, спародировавшей ее фотосессию
Недавно Ида Галич обнародовала фотосессию, сделанную совместно со стилистом Олегом Горчаниным, который в последнее время работает над ее имиджем.
А накануне Настя Ивлеева и ее напарник по тревел-шоу блогер Роман Каграманов спародировали фото Иды, которое появилось на обложке одного из изданий. Настя и Роман запечатлелись точь – в точь в такой же позе, - пишет издание super.ru
Шутка получилась беззлобной, но Галич она не понравилась. Ида в Телеграм-канале пожаловалась, как много вокруг желчных людей, и рассказала о своем отношении к хейтерам.
Ида научилась не реагировать всерьез на провокации еще в то время, когда она участвовала в КВН и случайно узнала, что ее коллеги в тайном чате обсуждают внешность и поведение своих товарищей.
«Я тогда подумала, сколько же во взрослых людях может таиться разрушительной энергии, зависти и собственно желчи. Чему я тогда научилась? Не вступать в войну с подобными людьми. Делать свою работу. Делать ее хорошо. Не реагировать и смотреть, как человек захлебывается этой самой желчью. А время все расставит на свои места», - написала Галич.
Ранее Ида Галич рассказала, что не уважает тех представителей шоу-бизнеса, которые увеличивают популярность за счет интриг и скандалов.