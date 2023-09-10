Галич ответила Ивлеевой, спародировавшей ее фотосессию

«Я тогда подумала, сколько же во взрослых людях может таиться разрушительной энергии, зависти и собственно желчи. Чему я тогда научилась? Не вступать в войну с подобными людьми. Делать свою работу. Делать ее хорошо. Не реагировать и смотреть, как человек захлебывается этой самой желчью. А время все расставит на свои места», - написала Галич.