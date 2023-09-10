«Тебе не 15 лет». Собчак раскритиковала новый клип Моргенштерна*
Алишер Моргенштерн после недавних заявлений о том, что он хотел бы вернуться работать в Россию, выпустил новый клип на песню «Черный русский». В нем рэпер просит золотую рыбку о том, чтобы она вернула его на родину. Далее следует видеоряд, заполненный кадрами с драками, стрельбой, присутствуют свадьба и криминальные авторитеты. От этом информирует СтарХит.
Ксения Собчак высмеяла творчество Алишера, сообщив, что напрасно музыкант решил вернуться в 90-е и сделать попытку петь шансон.
«Лавры Шуфутинского в сентябре многим не дают покоя, конечно. Морген, ждем следующий трек в стиле Михаила Круга», — заявила она.
Телеведущая отметила, что рэпер может выпускать гораздо более качественные треки. И что напрасно он обращается к несвойственным ему музыкальным форматам.
«Вроде все правильно пишешь, но ты можешь лучше. Тебе, извини меня, не 15 лет. Понятно, что татуировки уже не смыть, но не обязательно переходить в шансон. Есть другие пути, мой дорогой», - сказала Ксения.
Ранее Ксения Собчак в своем Телеграм-канале опубликовала фотографию Бони после пластики и сравнила ее с персонажем из мультфильма «Свинка Пеппа».
*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ