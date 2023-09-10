«Тебе не 15 лет». Собчак раскритиковала новый клип Моргенштерна*

Алишер Моргенштерн после недавних заявлений о том, что он хотел бы вернуться работать в Россию, выпустил новый клип на песню «Черный русский». В нем рэпер просит золотую рыбку о том, чтобы она вернула его на родину. Далее следует видеоряд, заполненный кадрами с драками, стрельбой, присутствуют свадьба и криминальные авторитеты. От этом информирует СтарХит.