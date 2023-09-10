Успенская назвала «дешевой пародией» новую песню Моргенштерна*
Любовь Успенская резко раскритиковала композицию 25-летнего Алишера Моргенштерна, которую он исполнил в стиле шансон. Рэпер решил попробовать свои силы в другом музыкальном формате, но королева отечественного шансона сочла попытку неудачной, - пишет Экспресс газета.
«Ну что могу сказать? Шансоном это назвать сложно, скорее — дешевая пародия. Он думал, что это просто, вот так взять и влезть в этот жанр? Надо называть вещи своими именами, он просто еще молодой. Но клип креативный, тут ничего не скажешь», — написала Любовь Залмановна в микроблоге.
Ранее рэпер сделал заявление о желании вернуться в Россию, разместив его на YouTube-канале. Также там есть рассказ о том, с какими проблемами он столкнулся при работе в США. Кроме того, Алишер просит прощения за свои недавние поступки и высказывания.
*Решением Минюста РФ признан иностранным агентом.