Успенская назвала «дешевой пародией» новую песню Моргенштерна*

«Ну что могу сказать? Шансоном это назвать сложно, скорее — дешевая пародия. Он думал, что это просто, вот так взять и влезть в этот жанр? Надо называть вещи своими именами, он просто еще молодой. Но клип креативный, тут ничего не скажешь», — написала Любовь Залмановна в микроблоге.