Муцениеце рассказала, почему спешила с покупкой дома

После развода с Павлом Прилучным Агате Муцениеце с детьми досталась четырехкомнатная квартира на севере столицы. Но актриса мечтала, как и прежде, жить с семьей за городом.

Агата рассказала трогательную историю о том, как ее сын Тимофей переживал, что его любимый кот Мистер Салливан (Салик) лишился возможности гулять на улице. Тогда Муцениеце пообещала ребенку, что обязательно купит дом, и кот вновь сможет гулять. Об этом пишет портал vokrug.tv.

«Не знаю, почему, но этот разговор с сыном отпечатался в моем сердце, наверное, на всю жизнь! Так трогательно он переживал, что его любимый кот не сможет больше гулять по двору!» - рассказала звезда.

Шло время, и у Мистера Салливана обнаружились проблемы с сердцем.

«Тима плакал и боялся, что я не успею построить дом, чтобы выгуливать толстяка. Я обещала и клялась, что все успею, а в душе боялась, а вдруг я и правда не смогу?» - вспоминала Агата.

Но мечта сбылась, и долгожданный дом был куплен.

«И вот мы выпустили Салика во двор, а у меня прокатилась маленькая слеза: какие же мы женщины слабые, но сильные!» — резюмировала она.