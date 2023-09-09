Собчак высмеяла показавшую лицо после пластики Боню
Виктория Боня сделала ряд пластических операций на лице и выложила в личном блоге фотоотчет, объяснив, что вскоре покажет уже и окончательный результат.
Ксения Собчак высмеяла Боню, опубликовав в Телеграм-канале коллаж: фотографию Виктории после пластики и кадр из мультфильма «Свинка Пеппа».
«Да мы уже все волнуемся», — саркастически сообщила Ксения.
27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей – блефаропластику. Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.
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