Собчак высмеяла показавшую лицо после пластики Боню

Виктория Боня сделала ряд пластических операций на лице и выложила в личном блоге фотоотчет, объяснив, что вскоре покажет уже и окончательный результат.

Ксения Собчак высмеяла Боню, опубликовав в Телеграм-канале коллаж: фотографию Виктории после пластики и кадр из мультфильма «Свинка Пеппа».

«Да мы уже все волнуемся», — саркастически сообщила Ксения.