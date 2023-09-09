Успенскую обвинили в рейдерском захвате

«От хита «По полюшку», который я написала для Любови Залмановны Успенской, я не видела ни одной копейки. За год песня стала большим хитом. Это такая подлость, это такое наглое... я бы даже сказала — рейдерский захват авторских вознаграждений… Любовь Залмановна Успенская позволяет себе звонить мне и чуть ли не матом стращать. За что? За то, что я написала ей хит и вернула ее песней «По полюшку» на олимп, который практически из-под ног у нее немножечко уходил. Меня это ранит, конечно. Я даже не удивлюсь, если моя опухоль — это из-за того, что я настрадалась», - рассказала композитор.