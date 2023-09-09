Успенскую обвинили в рейдерском захвате
Конфликт между певицей Любовью Успенской и автором хита «По полюшку» композитором Натальей Лапиной длится уже много лет. В очередной раз Лапина пожаловалась на отсутствие авторских отчислений за концерты и ротацию песни на радио и ТВ в свежем выпуске шоу «Прямой эфир».
«От хита «По полюшку», который я написала для Любови Залмановны Успенской, я не видела ни одной копейки. За год песня стала большим хитом. Это такая подлость, это такое наглое... я бы даже сказала — рейдерский захват авторских вознаграждений… Любовь Залмановна Успенская позволяет себе звонить мне и чуть ли не матом стращать. За что? За то, что я написала ей хит и вернула ее песней «По полюшку» на олимп, который практически из-под ног у нее немножечко уходил. Меня это ранит, конечно. Я даже не удивлюсь, если моя опухоль — это из-за того, что я настрадалась», - рассказала композитор.
Гость программы Сергей Демянчук, финалист шоу «Ну-ка, все вместе!», признался, что хотел помочь Лапиной, но столкнулся с ее чрезмерной подозрительностью и отказался от своих намерений, - информирует портал super.ru.
Ранее Любовь Успенская рассказала подробности своей операции у Хайдарова, назвав себя его первой клиенткой из числа отечественных знаменитостей.