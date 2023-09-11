«Поэтому, уважаемая Лайма Станиславовна, как только после проверки будет доказано, что вы имеете к этому бизнесу отношение, поверьте, Ваш партнер вспомнит про вас 1000 раз, когда на счета будут наложены аресты и Ваш бизнес будет полностью парализован на территории РФ. Вот тогда Вы меня еще вспомните не раз», — сообщил глава ФПБК.