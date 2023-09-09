Стало известно о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина долгое время провела в клинике. У пожилой актрисы был диагностирован обширный инсульт, после которого нарушились речь и двигательные функции.

Ухаживающая за ней дочь Ольга поместила маму в специализированный медцентр, где речь Лидии Николаевне полностью восстановили, а вот ходить ей пока еще тяжело.

Для того, чтобы максимально улучшить процесс реабилитации,

Федосееву-Шукшину перевезли в загородный дом. Там за ней ухаживают дочь и сиделка. Передвигается она в основном на инвалидной коляске, но уже начинает ходить по дому самостоятельно. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Лидия Николаевна уже без клюшки сама ходит по дому. Похудела она – а это очень хорошо. Стала сама подниматься с кровати, без помощи», - сказала сиделка Елена Палангина.