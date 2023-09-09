Наталья Штурм обратилась к своему ангелу-хранителю

Наталья Штурм в личном блоге рассказала о страшной ситуации, которая произошла несколько лет назад в горах в Швейцарии. Она считает, что тогда ее спас ангел-хранитель.

Как пишут dni.press, судя по всему, звезда неудачно упала и сильно травмировалась.

«Благодарю тебя, мой ангел-хранитель, что не оставил меня в горах Швейцарии с чудовищными переломами», – написала Наталья.

Наталья уверена, что ангел-хранитель у нее есть, и она пообещала доставлять своему покровителю как можно меньше проблем.