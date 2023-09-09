Наталья Штурм обратилась к своему ангелу-хранителю
Наталья Штурм в личном блоге рассказала о страшной ситуации, которая произошла несколько лет назад в горах в Швейцарии. Она считает, что тогда ее спас ангел-хранитель.
Как пишут dni.press, судя по всему, звезда неудачно упала и сильно травмировалась.
«Благодарю тебя, мой ангел-хранитель, что не оставил меня в горах Швейцарии с чудовищными переломами», – написала Наталья.
Наталья уверена, что ангел-хранитель у нее есть, и она пообещала доставлять своему покровителю как можно меньше проблем.
Ранее Наталья Штурм сообщила, что решила обратиться к пластическому хирургу, впервые за семь лет. При этом звезда не скрывает, что и до этого прибегала к хирургическому вмешательству. По словам Штурм, после пластики у нее началась новая жизнь.
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