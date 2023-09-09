Вайкуле призналась, что боится позвонить Паулсу
Раймонд Паулс чуть более месяца назад потерял любимую супругу Лану. Смерть жены настолько потрясла композитора, что он ушел в себя и перестал общаться с коллегами.
Лайма Вайкуле призналась, что не знает, что делать. Она боится звонить композитору, так как не понимает, какие слова подобрать, чтобы не добавить ему страданий, - рассказывает СтарХит.
«Я до сих пор с ним не общалась. Даже боюсь говорить с ним. Говорю только с его дочерью. Уверена, что это страшная утрата, и то, что он чувствует, это очень тяжело. Мне страшно с ним встречаться. И как себя вести, я не знаю. Говорить об этом вроде невозможно, а не говорить — некрасиво. Вот как быть?!» —переживает певица.
31 августа 2023 года супруги Паулс могли бы отметить 61-ю годовщину свадьбы.
Раймонд и Лана познакомились в 1959 году в Одессе, куда композитор приехал на гастроли. Лана в это время училась на филологическом факультете и работала экскурсоводом в одной из гостиниц. Вскоре влюбленные поженились, а в 1962 году у них родилась дочь Анета, которая подарила родителям двух внучек: Анну-Марию и Моник-Ивонн.