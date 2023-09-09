Вайкуле призналась, что боится позвонить Паулсу

«Я до сих пор с ним не общалась. Даже боюсь говорить с ним. Говорю только с его дочерью. Уверена, что это страшная утрата, и то, что он чувствует, это очень тяжело. Мне страшно с ним встречаться. И как себя вести, я не знаю. Говорить об этом вроде невозможно, а не говорить — некрасиво. Вот как быть?!» —переживает певица.