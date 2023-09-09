Друг Зайцева: внучка кутюрье останется без наследства

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. На наследство покойного кутюрье претендуют несколько человек, но реальные шансы есть только у Егора, единственного сына Вячеслава Михайловича.

Николай Головин, близкий друг модельера, рассказал, что Вячеслав Зайцев собирался оставить все заработанное внучке Марии. По словам Головина, Зайцев в последние дни пытался выйти на связь с девушкой. Но она не брала трубку, - пишет Экспресс Газета.

Теперь Маша не получит ничего. Она не является наследницей первой очереди, а также официально девушка не является родственницей Зайцева.

«Маша официально по документам никто им. Она юридически не докажет родство. Егор не стал устанавливать отцовство, с ее матерью он не был в браке. Не стал оформлять документы тогда, сейчас точно не будет», — отметил Головин.