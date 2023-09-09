Shaman выпустил сборник песен «Сделано в России»

Ярослав Дронов, известный публике под сценическим псевдонимом Shaman,выпустил двойной сборник своих песен. В первую часть «О России» вошли патриотические песни, превратившие молодого певца в звезду национального масштаба. Туда, в частности, вошел трек «Мы», с голосами жителей ЛНР, записанными артистом на концерте в Луганске, - рассказывает 5 Канал.

Во вторую часть «О любви» вошли новые и старые лирические композиции, включая хит «Ты моя», собравший в интернете 50 млн просмотров.