Участник «Ласкового мая» не пришел на открытие памятника Шатунову

«А я бы и не поехал. Я и на похороны его не ездил. Хочу, чтобы в моей памяти Шатунов остался живым. И опять же — так много разговоров о том, что на самом деле в могиле нет праха Юры Шатунова и что его жена Светлана забрала этот прах в Германию, а в могиле на Троекуровском кладбище просто ничего нет. Это однажды рассказал один из охранников кладбища», — сказал Гуров.