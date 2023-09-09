Участник «Ласкового мая» не пришел на открытие памятника Шатунову
Несколько дней назад на Троекуровском кладбище открыли памятник Юрию Шатунову. В этот день у могилы певца собрались его близкие, коллеги и поклонники. Но экс-участника «Ласкового мая» Андрея Гурова там не было, - сообщает СтарХит.
Сам музыкант объяснил журналистам причину своего отсутствия на траурном мероприятии.
«А я бы и не поехал. Я и на похороны его не ездил. Хочу, чтобы в моей памяти Шатунов остался живым. И опять же — так много разговоров о том, что на самом деле в могиле нет праха Юры Шатунова и что его жена Светлана забрала этот прах в Германию, а в могиле на Троекуровском кладбище просто ничего нет. Это однажды рассказал один из охранников кладбища», — сказал Гуров.
У Андрея с Юрием были хорошие рабочие и дружеские отношения и Гуров высокого мнения об ушедшем из жизни коллеге.
«Юра пел своеобразно, интересно, на тот момент его голос и внешность настолько поражали девичьи сердца, что те пронесли свою любовь к нему до наших дней. Юра пел проникновенные песни, которые зацепили всю страну. Великим певцом Шатунов не был, он был великим артистом», - резюмировал музыкант.
В Москве на Троекуровском кладбище, на месте погребения талантливого музыканта Юрия Шатунова, был установлен памятник из бронзы.
Авторами этого произведения стали Илья Глазунов, выпускник Российской академии живописи, скульптуры и зодчества, и скульптор Виктория Тищенко.