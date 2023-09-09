Зверев рассказал о полном разочаровании в сыне

У Сергея Зверева окончательно разладились отношения с взрослым сыном. Наследник звездного стилиста винит отца во всех своих бедах и даже утверждает, что огорчен, что тот в свое время забрал его из детского дома. Если бы Зверев не усыновил мальчика, со временем ему бы была положена однокомнатная квартира от государства, - пишет Экспресс Газета.

Шоумен обижается на такие заявления. Он напоминает, что взял на усыновление тяжелобольного ребенка, который мог бы не дожить до совершеннолетия.

«Если бы его не взяли в семью, он бы умер через год. И что тогда? А тогда что? Была сложнейшая операция: одна, вторая, третья. Это был очень тяжелый ребенок», — объяснил Зверев.

По словам Сергея, сейчас его сыну 30 лет, и он нигде не работает. Рассказывает, что трудится диджеем, и занимает деньги у всех знакомых. Образование Зверев-младший так и не получил.

«Мы его каждое утро собирали на занятия, давали ему деньги, собирали завтрак. Мы думали, что он учится. Он не учился ни дня», — сказал шоумен.

В итоге артист решил, что содержать великовозрастного лентяя, которому уже идет четвертый десяток лет, неправильно, и прекратил общение с сыном. При этом Зверев продолжает помогать приютам и детским домам.