Продюсер озвучил гонорары самых востребованных артистов
Наступила осень и с ней – сезон частных вечеринок и корпоративных мероприятий, куда приглашают представителей шоу-бизнеса. «Комсомольская Правда» выяснила, за какие гонорары сейчас соглашаются выступать самые популярные артисты.
«Как и прежде, традиционно и стабильно тройка самых востребованных на данных мероприятиях звезд – Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков. Гонорар самых востребованных музыкантов от 7 до 10 миллионов рублей за выступление на частном мероприятии. Популярные и востребованные звезды, группы получают в среднем 5 миллионов рублей», - рассказал продюсер Илья Саглиани.
На частном мероприятии артист выступает 45 минут – час. «КП» обнародовала «ценник» исполнителей.
Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Шнуров, Гарик Сукачев, Юрий Антонов - от 7 до 10 млн. руб., Леонид Агутин, Баста, «Руки Вверх!», «Чайф», Полина Гагарина, «Иванушки International», Анна Асти, Михаил Шуфутинский, Николай Басков - от 3 до 5 млн. руб.
Ближе к Новому году прайс, скорее всего, подрастет – может добавиться праздничная наценка (20-50%)
Организатор концертов Табриз Шахиди ранее рассказал, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений.
По словам Шахиди, больше всего артисты зарабатывают не в Москве, а в провинциальных городах, где за один вечер у них бывает несколько концертов.