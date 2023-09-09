Продюсер озвучил гонорары самых востребованных артистов

Наступила осень и с ней – сезон частных вечеринок и корпоративных мероприятий, куда приглашают представителей шоу-бизнеса. «Комсомольская Правда» выяснила, за какие гонорары сейчас соглашаются выступать самые популярные артисты.

«Как и прежде, традиционно и стабильно тройка самых востребованных на данных мероприятиях звезд – Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков. Гонорар самых востребованных музыкантов от 7 до 10 миллионов рублей за выступление на частном мероприятии. Популярные и востребованные звезды, группы получают в среднем 5 миллионов рублей», - рассказал продюсер Илья Саглиани.

На частном мероприятии артист выступает 45 минут – час. «КП» обнародовала «ценник» исполнителей.

Ближе к Новому году прайс, скорее всего, подрастет – может добавиться праздничная наценка (20-50%)

Организатор концертов Табриз Шахиди ранее рассказал, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений.