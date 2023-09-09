Умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе

В Москве от последствий перенесенной коронавирусной инфекции умер хирург Отари Гогиберидзе, делавший пластические операции российским звездам. Об этом газете «Известия» рассказала бывшая супруга врача телеведущая Яна Лапутина.

По словам женщину, после перенесенного в феврале COVID-19 Гогиберидзе очень долго восстанавливался, но организм не справился.

Отари Гогиберидзе 28 лет проработал в пластической хирургии. В 1995 году он окончил РУДН по специальности «лечебное дело», а через два года отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии.

Яна Лапутина и Отари Гогиберидзе познакомились в середине 2000-х. в 2008-м пара поженилась и обвенчалась, спустя три года у них появилась дочь.

Ведущая рассказывала Starhit, что еще задолго до отношений с Гогиберидзе она обратилась к нему для операции на нос.