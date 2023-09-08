В Госдуме призвали отправить вернувшегося в Россию Милохина в армию

Поэтому постепенно и возвращаются назад, на государственные хлеба, и Родина, кстати, почему-то их принимает, хотя не должна бы. По внешнему виду парень вообще-то призывного возраста, и, конечно, следует прежде всего проверить, как у него обстоят дела с армейской службой, и, если он уклонист, естественно, привлечь к ответственности, а потом и отправить исполнять воинский долг, — заявил депутат.