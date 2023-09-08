Солиста группы «Порнофильмы» Котлярова включили в список иноагентов

«Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан РФ», — указано в качестве причин внесения певца в перечень.