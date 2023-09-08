Солиста группы «Порнофильмы» Котлярова включили в список иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в список иноагентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В качестве даты внесения его в реестр стоит 8 сентября.
«Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан РФ», — указано в качестве причин внесения певца в перечень.
Также Котлярову вменяют поддержку террористов и распространение недостоверной информации о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике.
Помимо него в список иноагентов включили историка Андрея Мальгина, политика Наталью Пелевину, журналиста Мумина Шакирова, депутата Тульской области Ольгу Подольскую и социолога Николая Митрохина.