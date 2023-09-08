Блогер Даня Милохин вернулся в Москву

Блогер Даня Милохин вернулся из Дубая в Москву. Снимки из столицы России он опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Блогер разместил фотографии из летнего кафе неподалеку от Кремля, а также снимок храма Василия Блаженного на Красной площади.

О возвращении Милохина также сообщил блогер Аслан Шукаша в своем Telegram-канале. «Человек первый раз в Москве», — пошутил он под роликом, на котором здоровается с Милохиным.

В начале года Милохин признался, что лишился заработка, уехав из России. Он заявил, что ему перестали поступать рекламные предложения, поэтому он временно жил за счет друзей.