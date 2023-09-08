Отец Леонида Агутина ответил на слухи о госпитализации

Отец певца Леонида Агутина Николай опроверг в беседе с телеканалом «Звезда» слухи о госпитализации.

Агутин-старший заявил, что проходил «маленькую» профилактику в больнице. Певец уверил, что у него отсутствуют серьезные проблемы со здоровьем.

«Разнеслось. Это я на один день поехал, капельницу одну сделал и все. Все в порядке у меня», — заявил артист.

8 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что Агутин-старший попал в больницу 6 числа. По данным издания, артист оступился на ступеньке в бассейне и подвернул ногу. Как отмечает Telegram-канал, сначала родитель звезды не жаловался на травму, однако позже появились сильные боли. В связи с этим Агутин-старший обратился к врачам. Медики якобы диагностировали ему эмболию и тромбоз вены.

Николай Агутин начал свою карьеру в Москонцерте, где исполнял песни и писал музыку для других артистов. Он также был концертным директором поп-певца Жени Белоусова и групп «Голубые гитары», «Цветы», «Джанг», «Веселые ребята», «Поющие сердца», «Песняры».