Комик Незлобин объяснил свой переезд в США

«Выбор пал на Штаты, потому что я какое-то время туда периодически ездил, и для меня всегда казалось, что стендап развит на высоком уровне только в Соединенных Штатах Америки», — сказал Незлобин. Комик также добавил, что в других странах, в частности Великобритании, он всегда будет эмигрантом, а «в Штатах все эмигранты». «Простая формула», — пояснил он.