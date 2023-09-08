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Галкин* признался, что живет с Вайкуле

Латышская певица Лайма Вайкуле давно дружит с шоуменом Максимом Галкиным* и его женой, исполнительницей Аллой Пугачевой. В новом интервью артист признался, что довольно часто гостит у Вайкуле.

Галкин* признался, что живет у Вайкуле
© соцсети

Так, Максим рассказал, что Лайма учит его латышскому языку.

«Любой язык трудный, тут своя культура, много слов непонятных. Меня она недавно обучала. Латышский язык такой интересный, я что-то знаю, но с каждым годом все больше понимаю», — отметил он.

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Кроме этого, Галкин добавил, что живет с Вайкуле. И этому сожительству поспособствовала его супруга.

«Мы вообще отсюда не выходим. У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром», — с улыбкой заявил шоумен.

*признан иностранным агентом

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