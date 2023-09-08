Выступление певицы Любови Успенской сорвалось из-за технических проблем. Как сообщает Super.ru, исполнительница вышла на сцену на день рождения «Русского Радио» в Москве вечером в четверг, 7 сентября.

Успенской не удалось с первого раза спеть «По полюшку» — ее подвел микрофон, который работал очень прерывисто. Однако зрители в очередной раз смогли убедиться, что выступает певица без фонограммы.

Напомним, что на мероприятии также выступали Дима Билан, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, JONY и другие знаменитости. Возникли ли у них проблемы с техникой — издание не уточняет.