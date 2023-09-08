Стала известна причина задержания Панина в Эстонии

Актер Алексей Панин (признан иноагентов в РФ) был задержан полицией Эстонии за публичную дефекацию перед борделем. Фотографии с места преступления публикует Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист сел на корточки и начал испражняться прямо на улице Пунанэ возле массажного салона «Здрава». После окончания процесса Панин сорвал траву с ближайшего газона и подтерся, лишь затем он начал дебоширить и ломиться в дом к местным жителям.

В Таллине в ночь на 5 сентября артиста Алексея Панина задержали за пьяный дебош. Об этом сообщает портал Bublik Delfi со ссылкой на женщину, знакомую с актером. По ее словам, Панин позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его из полиции. По словам собеседницы портала, Панин пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.