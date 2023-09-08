Охлобыстина обидела песня Слепакова про отлучение от церкви

Актер Иван Охлобыстин в интервью YouTube-каналу «Лера в большом городе» признался, что его задела песня Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) про отлучение от церкви и съемки в «Интернах».

«Слепаков — подлец. Был продюсером «Интернов», а потом сам пошел сниматься. Если бы я был другим человеком, он бы еще больнее сделал. Вполне логично, что сейчас он среди стада, которое убежало. Зачем хотел сделать больно? Просто так! Такие люди не думают о чувствах других», — высказался Охлобыстин.

При этом он подчеркнул, что его серьезно задели слова юмориста, так как, по мнению Охлобыстина, есть «тонкие вещи», которые непозволительны никому. Актер выразил мнение, что «мразота» не показывает истинных намерений до тех пор, пока не появится возможность надавить на болевую точку. Он описал свои эмоции от поступка Слепакова словами «как будто залез рукой в соплю».