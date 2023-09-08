Эдгард Запашный рассказал о странной просьбе Линдеманна

«Рассказал про идею клипа и заявил, что все трюки он намерен исполнять лично. Потому что я сразу спросил, нужно ли готовить дублера. Но он сказал: «Нет, нет, я хочу все сделать сам». После он уточнил: «А тигр мог бы на меня напасть?» То есть он хотел, чтобы тигр напал на него, и, возможно, даже повредил [для исключительного правдоподобия]», — заверил Запашный.