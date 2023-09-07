Киркоров подарил ₽25 тыс юному мойщику машин

Киркоров вручил мальчику деньги на покупку хоккейной формы
Певец и шоумен Филипп Киркоров подарил юному мойщику машин 25 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Популярный певец после вечеринки, посвященной дню рождения «Русского радио», разговорился на улице с мойщиками машин.
В разговоре выяснилось, что одному из них не хватает значительной суммы на на покупку хоккейной формы.
В ответ на уточняющий вопрос мальчик рассказал, что он собрал 40 тыс. рублей, вместе с тем, стоимость новой хоккейной формы составляет 60 тыс. рублей.
Певец достал из сумки 25 тыс. рублей. Он отметил, что 20 тыс. следует вложить в покупку формы, а оставшиеся предложил «поделить с пацанами».
Киркоров предположил после того, как счастливые мальчишки убежали в спортивный магазин, что мальчик в будущем станет звездой НХЛ.