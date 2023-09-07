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Галкину* разрешили провести концерт в Казахстане

Российскому юмористу Максиму Галкину* (признан в России иностранным агентом) разрешили провести концерт в Казахстане. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на управление культуры столицы республики.

Галкину* разрешили провести концерт в Казахстане
© РИА Новости

Уточняется, что власти Казахстана одобрили заявку организаторов на концерт в Астане. Он пройдёт на территории ЦКЗ «Казахстан». Дата мероприятия назначена на 8 октября.

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Напомним, что ранее власти Казахстана отменили концерты Максима Галкина на территории страны. Позже в управлении культуры Астаны заявили, что отказ связан с высокой загруженностью площадки ЦКЗ «Казахстан» из-за празднования Дня учителя.

* признан в России иностранным агентом

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