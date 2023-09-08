Ивлеева вспомнила, как хотела поклониться перед Пугачевой

«И я не понимала. Мне хотелось кланяться со словами: «Здравствуйте, здравствуйте». Я и подумать не могла, что в своей жизни когда-нибудь увижу лицо в лицо Аллу Борисовну Пугачеву. Во-первых, она будет знать, кто я такая, а во-вторых, еще и скажет, что она лицеприятного отношения ко мне», — поделилась телеведущая.