«Дураки оба!»: Слава рассказала подробности о воссоединении с мужем
После недавнего разлада певицы Славы с супругом Анатолием Данилицким в их семье воцарилась настоящая идиллия. Артистка простила мужа, и теперь они кажутся идеальной парой.
— За столько лет всякое было — мы тоже люди. Разошлись, но поняли, что не сможем друг без друга. Мы уже просто неотделимы. Разлады — это такие мелочи по сравнению с опорой и поддержкой, которую мы даем друг другу. В конце концов чувства побеждают недоверие и обиды. Дураки оба! — рассказала артистка.
Слава на эмоциях даже заявила о желании родить Данилицкому еще одного ребенка, а, возможно, даже двоих. При этом Слава весной стала бабушкой: дочь Александра подарила ей внука.
— Быть бабушкой — такое счастье! С удовольствием нянчусь с малышом, и мне для этого даже не пришлось ходить беременной и не спать ночами. Хотя, кто знает, может, рожу еще двоих себе, — цитирует слова звезды teleprogramma.pro.
Пара вместе с середины 2000-х годов. Слава и ее избранник не узаконивали отношения, но у них есть общая дочь Антонина. После последнего расставания пара отправилась с дочерью в отпуск, чтобы попытаться стать примерными родителями для нее.