Слава рассказала подробности о воссоединении с мужем

— За столько лет всякое было — мы тоже люди. Разошлись, но поняли, что не сможем друг без друга. Мы уже просто неотделимы. Разлады — это такие мелочи по сравнению с опорой и поддержкой, которую мы даем друг другу. В конце концов чувства побеждают недоверие и обиды. Дураки оба! — рассказала артистка.