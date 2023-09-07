Кушанашвили назвал причину облысения Малахова

«Я узнал причину этой алопеции. Это даже для меня, человека, который развязал вьетнамскую войну, будет слишком. Я лучше бы смеялся над его бисексуальностью, совершенно очевидной. И когда мне сказал знакомый человек: "Да ты что, как ты можешь на эту тему шутить? Он курс проходит». И я думаю: «Будь ты проклят. Лучше шутить, как его бабуины е…», — заявил Кушанашвили в в беседе с Анастасией Ивлеевой.