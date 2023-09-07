Кушанашвили назвал причину облысения Малахова

Отар Кушанашвили раскрыл причину облысения Малахова
Уже довольно давно ходят слухи, что журналист Андрей Малахов борется с онкологическим заболеванием. Также отмечается, что именно по этой причине телеведущий стал носить парик.
Журналист Отар Кушанашвили решил раскрыть истинную причину облысения Малахова. Стало известно, что он проходит курс лечения.
«Я узнал причину этой алопеции. Это даже для меня, человека, который развязал вьетнамскую войну, будет слишком. Я лучше бы смеялся над его бисексуальностью, совершенно очевидной. И когда мне сказал знакомый человек: "Да ты что, как ты можешь на эту тему шутить? Он курс проходит». И я думаю: «Будь ты проклят. Лучше шутить, как его бабуины е…», — заявил Кушанашвили в в беседе с Анастасией Ивлеевой.