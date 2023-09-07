Друг модельера Зайцева заявил права на его бренд

Новый претендент на наследство Вячеслава Зайцева Александр Романов пришел на шоу «Малахов» и заявил права на бренд »Слава Зайцев».

По словам Романова, по документам он является единственным владельцем бренда «Слава Зайцев».

«Печати, штампы, паспорт — все есть. Вот его подпись, вот его печать. Генеральная доверенность дана такому-то в том, что он является эксклюзивным официальным представителем художника-модельера Вячеслава Зайцева. Срок действия доверенности не ограничен», — объяснил он.

Он заявил, что был одним из организаторов проекта Зайцева и занимался его коммерческой стороной организации.

«Фактически я сделал Вячеслава Зайцева в том виде, в котором он есть», — утверждает мужчина.

По словам Романова, он еще при жизни Зайцева связался с сыном модельера Егором, чтобы помочь ему наладить отношения с отцом и предложить несколько проектов, но получил жесткий отказ.