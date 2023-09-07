«Грозит опасность»: избранница Шаляпина объяснила, почему покинула артиста
Из-за непростой и запутанной истории актриса Ольга Сан была вынуждена уехать от своего избранника, певца Прохора Шаляпина. По словам артистки, их разлучил криминал — блондинка считает, что после смерти отца ей грозят серьезные проблемы.
В феврале этого года не стало Сергея Бутова. Отец Ольги Сан умер в реанимационном отделении. Следствие устанавливает причину смерти и проводит проверки, поскольку считает, что она могла быть насильственной. Кроме того, в день кончины Бутова с его счета были переведены на другую карту, а затем сняты деньги — более миллиона рублей. Их обналичили через терминалы банкоматов. Сейчас Ольга Сан и ее сестра пытаются разобраться в этом запутанном деле. В это время Шаляпин, отвечая на вопрос, почему появляется на мероприятиях без своей возлюбленной, отвечает, что он одинок.
— Я просто банально не имею сейчас возможности даже увидеться с Прошенькой. Он не понимает, почему я не могу быть с ним рядом, сердится и очень грустит. Сейчас грозит опасность мне и моей сестре. Я столкнулась с жутчайшими людьми. Не могу еще и Прохора подставлять. Мне действительно пока лучше ни с кем не встречаться. Я поставила на паузу все свои личные отношения, — призналась Сан в интервью StarHit.
В январе появилась информация, что Шаляпин якобы разошелся с телеведущей и актрисой Ольгой Сан из-за ее сильной ревности и напоминаниях о бывших женах певца. Кроме того, артист решил пересмотреть подход к выбору спутницы.
Позже Сан прокомментировала слухи о разрыве с Шаляпиным.