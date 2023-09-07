Избранница Шаляпина объяснила, почему покинула артиста

В феврале этого года не стало Сергея Бутова. Отец Ольги Сан умер в реанимационном отделении. Следствие устанавливает причину смерти и проводит проверки, поскольку считает, что она могла быть насильственной. Кроме того, в день кончины Бутова с его счета были переведены на другую карту, а затем сняты деньги — более миллиона рублей. Их обналичили через терминалы банкоматов. Сейчас Ольга Сан и ее сестра пытаются разобраться в этом запутанном деле. В это время Шаляпин, отвечая на вопрос, почему появляется на мероприятиях без своей возлюбленной, отвечает, что он одинок.