Беременная Кортни Кардашьян чуть не потеряла ребенка
Звезда реалити-шоу и модель Кортни Кардашьян перенесла срочную операцию, чтобы спасти жизнь будущему ребенку. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
По словам 44-летней Кортни Кардашьян, которая сейчас ждет ребенка от своего мужа, музыканта группа Blink-182 Трэвиса Баркера, после трех «очень легких» беременностей, «она была не готова» к экстренной ситуации. Звезда реалити-шоу объяснила, что ей потребовалась «срочная операция на плоде», чтобы спасти жизнь будущему ребенку.
«Я буду вечно благодарна моим невероятным врачам за спасение жизни нашего ребенка. Я бесконечно благодарна своему мужу, который поспешил ко мне с гастролей, чтобы быть со мной в больнице и заботиться обо мне после, он моя опора. И моей маме, спасибо, что держала меня за руку во время всего этого», — подписала Кардашьян черно-белую фотографию, на которой ее муж Трэвис Баркер держит ее за руку.
В минувшие выходные Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер попали в объективы папарацци около медицинского центра в Лос-Анджелесе. За день до этого группа Blink-182 объявила об отмене своего европейского турне в связи с семейными обстоятельствами Трэвиса Баркера.
«В связи с неотложными семейными делами Трэвис был вынужден вернуться домой в Штаты. Концерты в Глазго, Белфасте и Дублине откладываются. Более подробная информация о его возвращении в Европу и перенесенных концертах будет предоставлена по мере поступления», — говорилось в заявлении группы в соцсетях.
В начале лета Кортни Кардашьян сообщила, что ждет четвертого ребенка от барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера, за которым она замужем с весны 2022 года.