Беременная Кортни Кардашьян чуть не потеряла ребенка

«Я буду вечно благодарна моим невероятным врачам за спасение жизни нашего ребенка. Я бесконечно благодарна своему мужу, который поспешил ко мне с гастролей, чтобы быть со мной в больнице и заботиться обо мне после, он моя опора. И моей маме, спасибо, что держала меня за руку во время всего этого», — подписала Кардашьян черно-белую фотографию, на которой ее муж Трэвис Баркер держит ее за руку.