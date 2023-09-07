Певица Zivert рассказала, что ей предлагали секс за гроши

«Это не связано с моей работой определенной в тот или иной период в жизни. И не выглядело как-то так напрямую. <…> Как это происходит — к тебе в гримерку прибегает администратор и говорит: «Там вот на VIPке сидит мужчина. Он бы хотел с тобой поехать в Париж на три дня. Готов за все заплатить». Как бы таким. Естественно, мне не нужен этот мужчина», — поделилась артистка.