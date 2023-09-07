Агата Муцениеце стала жертвой мошенницы

«Началось с кондиционеров. Я позвала мастера. Говорю: «Наташ, почему до сих пор не привезли кондиционеры?» И она мне начинает писать: «Там было только три, а нужно четыре... Это покрасили не так. С жалюзи все сложно... Подкосов сделать не могут...» Начался вынос мозга. Я: «Ладно, давай. Дальше буду сама. Просто пускай сделают возврат». Обещала, что сделают. Это было в мае, ребята. Деньги не вернулись, жалюзи нет, кондиционеров нет. Это я про бесплатный сыр в мышеловке. Дизайнер Наташа Абрамович, к моему большому сожалению, оказалась мошенницей», — рассказала актриса.