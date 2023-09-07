На финалистку «Пацанок» написали заявление в полицию

Предпринимательница Кристина К. подала на блогершу Бэллу Кузнецову в суд. Об этом бизнесвумен сообщила в беседе с Super.

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Кристина К. заявила, что решила обратиться в правоохранительные органы после того, как Кузнецова не выполнила свою условию договора — звезда должна была сделать рекламу духов девушки. Предпринимательница отметила, что заплатила за услугу 20 тысяч рублей и плюс стоимость товара, который блогерша должна была заказать у нее для видео.

Когда обещанный срок публикации истек, представитель Кузнецовой сообщил, что из-за дня рождения звезда не смогла ничего сделать. Бизнесвумен предложили дополнительную серию постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и опцию «не удалять публикацию», однако девушка попросила вернуть деньги.

По словам Кристины, она не может добиться возврата уже месяц. Предприниматель написала заявление в отделение полиции по Санкт-Петербургу и в прокуратуру.