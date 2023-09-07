Малахов заявил о мошенничестве от его имени

Российский телеведущий Андрей Малахов предупредил о мошенниках в Telegram, представляющихся его именем. Посвященный этому пост появился в его официальном Telegram-канале.

Ведущий опубликовал скриншот, на котором видно, что пользователь с ником «Андрей Малахов» оставил комментарий под одним из постов.

«Если вам будет писать в личные сообщения (или в комментариях под постами) этот аккаунт — блокируйте сразу. Обратите внимание, что это не мой Telegram-канал, а личный Telegram-аккаунт мошенников, которые которые скопировали фото и ник», — заявил Малахов.

Он добавил, что аккаунт злоумышленников не имеет к нему никакого отношения. Ведущий также предложил своим знакомым, к которым обращаются от его имени в сети, писать ему в личные сообщения, чтобы проверить информацию.