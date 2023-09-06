Шаляпин объяснил, почему не хочет создавать семью
Певец Прохор Шаляпин в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что не хочет создавать семью из-за вопроса с недвижимостью. При этом он признался, что «кайфует» от одиночества.
По словам Шаляпина, на данный момент он «абсолютно свободен и ему очень хорошо».
«Я кайфую от этого состояния. Хотя, конечно же, я хочу семью. Но для этого мне нужно присоединить еще одну квартиру на этаже к той, которая у меня уже есть», — сказал он.
Певец подчеркнул, что вопрос детей в его случае упирается только в недвижимость. При этом он указал, что живет сейчас в обычной двухкомнатной квартире в сталинском доме в хорошем районе и не планирует «никуда переезжать оттуда».
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