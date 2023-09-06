«В России он нужен»: Вассерман - о возможной депортации Панина

В России он, несомненно, нужен. Но не как актер — к нему накопилось множество вопросов по уголовной части. Он столько всякого успел наговорить и натворить, причем дело не только в политике, а еще и в хулиганстве. Его действия демонстративно направлены на нарушение общественных норм и против всего общества, — подчеркнул депутат.