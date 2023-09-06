Пластический хирург ответил на слухи о ринопластике Виктории Бони

Пластический хирург Арташес Айрапетян уверил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что телеведущая Виктория Боня не делала ринопластику.
По словам Айрапетяна, об этом свидетельствует факт того, что нос Бони находится без гипса и какой-либо другой фиксации.
Поклонники заподозрили ринопластику у Бони после публикации телеведущей в доме дизайнера Филиппа Плейна в Лос-Анджелесе. Многим фанатам показалось, что звезда уменьшила себе нос. Некоторые даже сравнили ее с певцом Майклом Джексоном.
Айрапетян отметил, что нижняя блефаропластика с использованием имплантов, которую сделали звезде, — это очень сложное хирургическое вмешательство, которое требует не только большого опыта врача, но и отличные импланты. По его словам, они должны быть достаточно качественными, чтобы их не было видно под тонкой кожей.
27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей – блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.