Пластический хирург ответил на слухи о ринопластике Виктории Бони

Пластический хирург Арташес Айрапетян уверил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что телеведущая Виктория Боня не делала ринопластику.

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По словам Айрапетяна, об этом свидетельствует факт того, что нос Бони находится без гипса и какой-либо другой фиксации.

Поклонники заподозрили ринопластику у Бони после публикации телеведущей в доме дизайнера Филиппа Плейна в Лос-Анджелесе. Многим фанатам показалось, что звезда уменьшила себе нос. Некоторые даже сравнили ее с певцом Майклом Джексоном.

Айрапетян отметил, что нижняя блефаропластика с использованием имплантов, которую сделали звезде, — это очень сложное хирургическое вмешательство, которое требует не только большого опыта врача, но и отличные импланты. По его словам, они должны быть достаточно качественными, чтобы их не было видно под тонкой кожей.