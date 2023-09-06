Звезда Comedy Club Карибидис рассказал о самом частом госте в шоу

Комик Демис Карибидис похвалил Бузову за самоиронию
Комик и актер Демис Карибидис заявил в интервью с блогером Кареном Адамяном, что хорошо относится к телеведущей Ольге Бузовой.
Карибидис назвал Бузову «большим молодцом». По его словам, артистка — ироничная, может поддержать диалог и пошутить над собой. Он отметил, что звезда является самой частой гостьей в Comedy Club, потому что с ней нет проблем.
«Приходят в Comedy Club, которые говорят: «Я певец», «Можно наш певец посидит?» Конечно, можно, но пусть скажет хоть что-то. Ты сидишь, звезда в первом рядом, строишь из себя непонятно что. Тебе говорят: «Спой, что ты поешь. Это же твой инструментарий». А человек спеть не может. Сказать про себя не может», — рассказал артист.
Карибидис отметил, что в отличие от некоторых звезд, Бузова — открытый человек. Он уверен, что телеведущая — большой профессионал, который знает, как себя вести на публике.
Ольга Бузова получила наибольшую известность после прихода в шоу «Дом-2» в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай», где спела в дуэте с рэпером T-killah.