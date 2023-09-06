Звезда Comedy Club Карибидис рассказал о самом частом госте в шоу

«Приходят в Comedy Club, которые говорят: «Я певец», «Можно наш певец посидит?» Конечно, можно, но пусть скажет хоть что-то. Ты сидишь, звезда в первом рядом, строишь из себя непонятно что. Тебе говорят: «Спой, что ты поешь. Это же твой инструментарий». А человек спеть не может. Сказать про себя не может», — рассказал артист.