Отец Иды Галич поругался на дороге с двумя женщинами

Baza: отец Иды Галич устроил разборки на Ленинградском шоссе в Москве
Отец блогера и телеведущей Иды Галич устроил дорожные разборки на Ленинградском шоссе на выезде из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал запись с видеорегистратора.
По данным канала, Василий Галич на кроссовере Mercedes-Benz выезжал с заправки и устроил аварийную ситуацию. Девушки, которые поругались с мужчиной, утверждают, что Галич резко выехал с АЗС, после чего начал снижать скорость, замедляя идущий позади автомобиль, и показывал из окна машины различные жесты. Девушки заявили, что он пытался заставить их остановиться и угрожал.
Василий Галич объяснил, что спокойно выезжал с заправки, ел хот-дог и никуда не спешил, когда сзади начали сигналить и во время обгона показывать неприличные жесты. Он поравнялся с автомобилем и увидел, что в салоне сидят две женщины. Как утверждает Галич, он решил, что разговаривать с ними бесполезно, и уехал.