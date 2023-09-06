Отец Иды Галич поругался на дороге с двумя женщинами

Отец блогера и телеведущей Иды Галич устроил дорожные разборки на Ленинградском шоссе на выезде из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал запись с видеорегистратора.

По данным канала, Василий Галич на кроссовере Mercedes-Benz выезжал с заправки и устроил аварийную ситуацию. Девушки, которые поругались с мужчиной, утверждают, что Галич резко выехал с АЗС, после чего начал снижать скорость, замедляя идущий позади автомобиль, и показывал из окна машины различные жесты. Девушки заявили, что он пытался заставить их остановиться и угрожал.